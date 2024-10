Quotidiano.net - Neonato prematuro rapito dai genitori: senza cure rischia di morire entro 12 ore

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Undi soli 17 giorni, nato, è scomparso dal reparto maternità di Aulnay-sous-Bois, alle porte di Parigi. A rapirlo sarebbero stati i, che sembrerebbero aver già raggiunto il Belgio nella loro fuga. Per ritrovare il piccolo, è scattato un piano di “allerta rapimento” su scala nazionale: diffuse le foto dei sospetti e una descrizione del bambino. Al momento non sono chiare le motivazioni per cui il piccolo sarebbe stato. "Santiago,di sesso maschile, di 17 giorni, capelli biondi, t-shirt marrone e pigiama bianco è statonella maternità dell'ospedale Robert Ballanger fra le 23 e le 23:30 di ieri sera", si legge nello scarno comunicato emanato dal ministero dell’Interno. Dove si sottolinea che il bimbo essendo nato, ha bisogno di "controlli medici costanti”.