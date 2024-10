Militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena (Di martedì 22 ottobre 2024) In corso le ricerche del soldato dell'Esercito durante un addestramento in corso oggi nell’area del lago di Bolsena, un Militare dell’Esercito è risultato disperso. Sono in corso le ricerche. Lo rende noto l'Esercito. Sbircialanotizia.it - Militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In corso le ricerche del soldato dell'Esercitounin corso oggi nell’area deldi, undell’Esercito è risultato. Sono in corso le ricerche. Lo rende noto l'Esercito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lago di Bolsena - disperso militare dell'Esercito : ricerche ancora in corso - Sarebbe scomparso nelle acque del Lago di Bolsena un militare dell'Esercito italiano nel primo pomeriggio di oggi: a lavoro anche nuclei dei sommozzatori. (Ilgiornale.it)

Ricerche in corso per un militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena - Le ricerche, che si sono avviate poco dopo l’allerta, stanno coinvolgendo diverse unità specializzate. In aggiunta, sul posto sono stati presenti anche carabinieri e personale sanitario del 118, attrezzato con ambulanze e mezzi di soccorso, pronti a intervenire qualora ci fosse stata la necessità di assistenza medica per il militare o per i soccorritori stessi. (Gaeta.it)

Militare dell’esercito disperso durante un addestramento al lago di Bolsena : ricerche in corso - L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi: durante un'esercitazione, si sono perse le tracce di un militare al lago di Bolsena. Ricerche in corso.Continua a leggere . (Fanpage.it)