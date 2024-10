Milan, prima vittoria in Champions: Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1. Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il Bruges a quota tre punti. Inizio L'articolo Milan, prima vittoria in Champions: Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilfesteggia ladella sua stagione inLeague battendo il3-1. Decisivo il gol di, nel primo tempo, e lanella ripresa di. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio ila quota tre punti. Inizio L'articoloine ladiilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Tuttosport – Champions - prima vittoria per il Milan - Il primo cenno di vita del Milan arriva dopo il primo quarto di gioco, con un tiro debole di Fofana che si spegne sul fondo senza impensierire Mignolet. 10 minuti dopo, il centrocampista olandese risponde presente ancora una volta e firma il 3-1. Il Bruges reagisce e si ripresenta nell’area rossonera, dove a sventare il pericolo è ancora una volta Maignan. (Justcalcio.com)

Prima vittoria del Milan in Champions : 3-1 al Bruges - Al quarto d'ora, Fonseca toglie Leao inserendo Okafor che, dopo una manciata di secondi, mette subito lo zampino sul nuovo vantaggio dei suoi. Pochi istanti dopo, Ordonez centra in pieno la traversa con un potente destro dalla lunga distanza. Chukwueze sprinta sulla destra, e regala un passaggio perfetto all'indietro sul quale si avventa ancora Reijnders, che batte Mignolet per il 3-1. (Liberoquotidiano.it)

Il Milan soffre ma piega il Bruges. 3-1 e la prima vittoria dei rossoneri - I rossoneri, ora a quota 3 punti in classifica, torneranno in campo martedì 5 novembre alle 21 nella tana del Real Madrid. Alla mezz'ora, il pubblico di San Siro accoglie con un'ovazione l'ingresso in campo del 16enne Camarda, che diventa l'italiano più giovane di sempre a debuttare in Champions. Lo svizzero prende palla sulla sinistra, salta secco Sabbe e serve un assist a rimorchio sul quale ... (Agi.it)