Meloni | Nel 2023 Mezzogiorno è stato locomotiva economica del Paese

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2024 "Stiamo cercando di dare alle imprese e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il loro valore. Lo abbiamo fatto con la riforma delle politiche di coesione; alzando al 40% la spesa infrastrutturale obbligatoria per le regioni del Sud; mobilitando 3,3 miliardi di euro per il credito d'imposta nella Zes Unica; prorogando 'Decontribuzione Sud' e i robusti incentivi per creare buona e nuova occupazione, in particolare di giovani e donne. Ma penso anche agli oltre 41 miliardi di euro previsti nel nuovo Pnrr per accompagnare la Pubblica amministrazione nella transizione digitale e all'investimento che stiamo facendo per rendere dell'Italia, Sud in testa, l'hub di approvvigionamento energetico del Mediterraneo".

