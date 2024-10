Oasport.it - Matteo Berrettini è il miglior battitore del 2024 nelle statistiche ATP. Sinner top5, Alcaraz fuori dai 10

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La graduatoria denominata “Serve Leaders”, stilata dall’ATP, viene ricavata sommando le percentuali di prime servite, di punti vinti sulla prima, punti vinti sulla seconda e game vinti al servizio, sottraendo la media di doppi falli commessi per match ed aggiungendo la media di ace messi a segno in ogni incontro. Le classifica delle ultime 52 settimane (medesimo arco temporale del ranking ATP) premia, con uno score complessivo di 298.1, di un’incollatura davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 297.1, ed al polacco Hubert Hurkacz, terzo con 297.1. Leggermente più staccati sono il quarto classificato, lo statunitense Taylor Fritz, a quota 294.9, ed il numero 1 del ranking mondiale, Jannik, che completa la top 5 con 294.9. Nona piazza per il serbo Novak Djokovic a quota 288.1,dai primi 10 l’iberico Carlos, 13° con 283.8.