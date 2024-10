Maltempo a Lamezia Terme: il sindaco richiede lo stato di calamità naturale per i danni ingenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lamezia Terme, una delle città calabresi più colpite dall’ultima ondata di Maltempo, si trova ora ad affrontare gravi danni in seguito a eventi atmosferici estremi. Il sindaco Paolo Mascaro ha annunciato che il comune presenterà una richiesta formale per ottenere lo stato di calamità naturale. Questa misura si rende necessaria per affrontare le conseguenze devastanti delle precipitazioni, soprattutto nella zona industriale, dove numerose aziende, in particolare agricole, hanno subito danni significativi. La situazione attuale a Lamezia Terme La città ha vissuto una giornata difficile a causa delle intense piogge che hanno colpito non solo Lamezia, ma anche le aree circostanti. Molti imprenditori locali si trovano ora in difficoltà, con strutture e attrezzature compromesse dalla furia dell’acqua. Gaeta.it - Maltempo a Lamezia Terme: il sindaco richiede lo stato di calamità naturale per i danni ingenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, una delle città calabresi più colpite dall’ultima ondata di, si trova ora ad affrontare graviin seguito a eventi atmosferici estremi. IlPaolo Mascaro ha annunciato che il comune presenterà una richiesta formale per ottenere lodi. Questa misura si rende necessaria per affrontare le conseguenze devastanti delle precipitazioni, soprattutto nella zona industriale, dove numerose aziende, in particolare agricole, hanno subitosignificativi. La situazione attuale aLa città ha vissuto una giornata difficile a causa delle intense piogge che hanno colpito non solo, ma anche le aree circostanti. Molti imprenditori locali si trovano ora in difficoltà, con strutture e attrezzature compromesse dalla furia dell’acqua.

Maltempo a Lamezia Terme : clienti bloccati in un centro commerciale allagato - Particolarmente colpite via delle Terme, via Marconi, via Perugini e viale San Bruno, la principale arteria che collega il centro con la stazione centrale e l’aeroporto. Agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri stanno gestendo il traffico e garantendo sicurezza nelle zone più colpite. (Thesocialpost.it)

Maltempo a Lamezia Terme : strade allagate e disagi per vie e attività commerciali - Resilienza della comunità e collaborazione tra enti Di fronte a questa emergenza, la risposta della comunità è stata rapida e coordinata. Allo stesso modo, via Perugini e viale San Bruno, che collegano il centro città alla zona Scalo e all’aeroporto, hanno visto un incremento dei problemi di accesso, con automobilisti costretti a cercare itinerari alternativi. (Gaeta.it)

Maltempo Calabria - auto in un cratere a Lamezia Terme : passeggeri in salvo - . (Adnkronos) – Un'auto è finita in un cratere causato dal maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)