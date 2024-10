Thesocialpost.it - Laura Frosecchi, il nipote Mattia Scutti confessa il movente del suo assassinio: “Mi dava dell’ubriacone e del drogato”

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 anni, hato di aver sparato e ucciso sua zia,. «Mie del, per questo le ho sparato», ha detto ai carabinieri. Il giovane di Chiesanuova, in provincia di Firenze, dopo il delitto ha chiamato la madre e poi le forze dell’ordine, ammettendo subito il crimine. Le indagini sono partite da quella chiamata, ma il dialogo decisivo si è svolto su Whatsapp. Il luogotenente dei carabinieri Maurizio Neri ha cercato di farlo desistere dai propositi suicidi e di convincerlo a consegnarsi.Leggi anche:uccisa dal, la testimonianza: “Il suo corpo era in un lago di sangue” “Mi ha offeso ogni giorno”ha raccontato di sentirsi umiliato continuamente dalla zia. «Mi ha offeso ogni giorno, chiamandomie ubriacone», ha spiegato il giovane.