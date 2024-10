Ilgiorno.it - La sfida del pedaggio: "Ottenere l’esenzione su Pedemontana è un punto fermo"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Primi cantieri tra novembre e dicembre per la trasformazione della Milano-Meda in. Lo ha spiegato ieri la società che realizza la nuova autostrada nel corso del terzo tavolo di lavoro sulla tratta B2 che si è svolto in Regione. Alla presenza dell’assessora ai Trasporti e alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, dei vertici di Autostrada, dei sindaci e dei consiglieri regionali del territorio si è parlato della cantierizzazione e dei lavori di mitigazione viabilistica. "Rispetto agli ultimi incontri sono stati condivisi in modo puntuale con tutto il territorio gli obiettivi strategici, utili a minimizzare i disagi che, inevitabilmente, i lavori di cantierizzazione porteranno sulla viabilità", riferisce Gigi Ponti, consigliere regionale del Pd.