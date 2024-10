Ilrestodelcarlino.it - La Samb si gode la vetta. E Palladini sa come si fa

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Primo posto in classifica in coabitazione con il Fossombrone, migliore attacco del girone con 14 reti, migliore difesa insieme a quella dei metaurensi con soli quattro gol incassati. Questi i numeri delladopo sette giornate di campionato. Anche lo scorso anno dopo i primi turni il club rossoblù era in testa alla classifica ma poi sappiamo tutti beneè andata a finire. Quello di oggi è parso sin da subito un organico ben coeso diretto egregiamente da Ottavioche ha dato la sua impronta alla. Ed è lo spirito messo in mostra da Eusepi e compagni in queste ultime gare e soprattutto a Castelfidardo a dare la conferma che questapotrà recitare un ruolo da protagonista. E’ la mentalità ed il gruppo a fare la differenza, senza contare poi la solidità della società . Insomma peculiarità che ad oggi lasembra possedere E poi ecco le individualità .