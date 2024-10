La lotteria di Elon Musk, un milione a chi vota Trump: può essere davvero legale? (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli esperti di diritto dicono che la lotteria di Musk potrebbe violare le leggi che vietano di pagare le persone per votare. L'estrazione è rivolta a chi è iscritto nei registri elettorali negli stati in bilico e firma una petizione a favore di Trump Vanityfair.it - La lotteria di Elon Musk, un milione a chi vota Trump: può essere davvero legale? Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli esperti di diritto dicono che ladipotrebbe violare le leggi che vietano di pagare le persone perre. L'estrazione è rivolta a chi è iscritto nei registri elettorali negli stati in bilico e firma una petizione a favore di

La lotteria di Musk : un milione di dollari agli elettori di Trump che firmano la sua petizione pro-armi - Ma la sua mossa secondo esperti di legge elettorale potrebbe non essere legale dal momento che lega una ricompensa monetaria alla registrazione al voto. Ogni elettore degli Stati chiave che decide di firmare riceve 47 dollari, ma per la Pennsylvania, il più cruciale di tutti dove Musk si è recato personalmente per mobilitare gli elettori pro Trump e dove oggi si chiude la registrazione per il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Musk lancia lotteria - in palio un milione al giorno per chi firma per Trump - (Adnkronos) – Elon Musk continua a offrire direttamente agli elettori le sue fortune di uomo più ricco del mondo a sostegno dell'elezione di Donald Trump. Dopo aver promesso 47 dollari per ogni firma alla petizione pro tycoon negli stati chiave, ora il miliardario tech lancia una lotteria: ogni giorno verrà estratto un milione di dollari […]. (Periodicodaily.com)

Elon Musk lancia lotteria da un milione di dollari per sostenere la campagna di Donald Trump - La lotteria, che verrà attivata fino al 5 novembre, offre ai firmatari una possibilità di guadagnare una somma cospicua e ha lo scopo di incentivare la partecipazione elettorale, ma i dubbi sulla legalità di tale approccio si sono immediatamente intensificati. Rick Hasen, professore di diritto all’Università della California di Los Angeles, ha espresso il suo parere, affermando che il programma ... (Gaeta.it)