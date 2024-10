La Juve di Thiago Motta e Giuntoli presa a pallate dallo Stoccarda, è una squadra modesta (Di martedì 22 ottobre 2024) La Juve di Thiago Motta presa a pallate dallo Stoccarda, le va di lusso che perde solo 1-0. I fatti sono che la Juventus ha perso nettamente contro lo Stoccarda in casa nella terza partita dell’inutile girone extra-large di Champions. Non fatevi ingannare dal punteggio (1-0) e dal gol nel finale. Sarebbe potuta e dovuta finire 3-0 o 4-0. La Juve non ha quasi mai tirato in porta. La squadra di Thiago Motta aveva illuso con la vittoria a Lipsia. È stato un fuoco fatuo. Stasera lo Stoccarda di Hoeness ha impartito una lezione di calcio ai poveri bianconeri. I tedeschi si sono visti annullare un gol per tocco di braccio, hanno sbagliato un rigore e poi nel finale hanno segnato il gol partita. Non stiamo qui a dire cosa sarebbe stato detto se al posto di Thiago Motta in panchina ci sarebbe stato il signore di Livorno. Ilnapolista.it - La Juve di Thiago Motta e Giuntoli presa a pallate dallo Stoccarda, è una squadra modesta Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladi, le va di lusso che perde solo 1-0. I fatti sono che lantus ha perso nettamente contro loin casa nella terza partita dell’inutile girone extra-large di Champions. Non fatevi ingannare dal punteggio (1-0) e dal gol nel finale. Sarebbe potuta e dovuta finire 3-0 o 4-0. Lanon ha quasi mai tirato in porta. Ladiaveva illuso con la vittoria a Lipsia. È stato un fuoco fatuo. Stasera lodi Hoeness ha impartito una lezione di calcio ai poveri bianconeri. I tedeschi si sono visti annullare un gol per tocco di braccio, hanno sbagliato un rigore e poi nel finale hanno segnato il gol partita. Non stiamo qui a dire cosa sarebbe stato detto se al posto diin panchina ci sarebbe stato il signore di Livorno.

Perin non basta - la Juventus stecca contro lo Stoccarda. Cade anche il Bologna - Al 48? Undav va in gol, ma dopo un lungo consulto il Var annulla per un tocco di braccio, tra la disperazione del calciatore tedesco. JUVENTUS-STOCCARDA 0-1: Touré (S) ASTON VILLA-BOLOGNA 2-0: 55? McGinn (A), 64? Duran (A) L'articolo Perin non basta, la Juventus stecca contro lo Stoccarda. Al 29? è il palo a negare la gioia del gol a Demirovic, mentre al 41? tocca al portiere bianconero dire ... (Calciomercato.it)

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-STOCCARDA 0-1 : Perin non basta - Danilo sciagurato - Sciagurato. Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Stoccarda, match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League. L’anello debole della retroguardia di Thiago Motta. Allenatore: Hoeness Arbitro: Eskas (Norvegia)VAR: Higler (Olanda)Ammoniti: Demirovic (S), Rouault (S), Danilo (J)Espulsi: Danilo (J)Note: recupero 1? e 7?; spettatori 41. (Calciomercato.it)

Champions League - Juventus ko 1-0 con lo Stoccarda : decide Tourè nel recupero - La Juve invece rimane ferma a 6. Gara di totale sofferenza per i bianconeri, che riescono a restare in partita fino alla fine solo grazie agli interventi di Perin. La Juventus cade 1-0 in casa contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata del girone di Champions League. La Vecchia Signora continua comunque a soffrire e nel finale incassa il gol di Tourè che regala i tre punti allo ... (Lapresse.it)