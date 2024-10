"La cucina italiana non esiste. L'unica nazionale è quella italo-americana". Intervista allo storico Alessandro Barbero (Di martedì 22 ottobre 2024) Il professore universitario più famoso d'Italia Alessandro Barbero torna sul palco per la sua prima conferenza da quasi pensionato (ufficialmente lo sarà dal 31 ottobre) a Imola al festival gastronomico "Baccanale". La rassegna vanta la curatela dal suo collega medievista e famoso storico dell'alimentazione Massimo Montanari, insieme hanno dato il là a questa edizione dedicata al tema “Un filo d'olio”, con una conferenza intitolata Alimentazione e società nel Medioevo. Il cibo come sempre è stata l'occasione per parlare di molto altro, compresa qualche anticipazione sul libro di prossima uscita del prof su San Francesco. Sul palco i due storici sono saliti insieme e ad accoglierli c'era un teatro comunale gremito come a una prima. Gamberorosso.it - "La cucina italiana non esiste. L'unica nazionale è quella italo-americana". Intervista allo storico Alessandro Barbero Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il professore universitario più famoso d'Italiatorna sul palco per la sua prima conferenza da quasi pensionato (ufficialmente lo sarà dal 31 ottobre) a Imola al festival gastronomico "Baccanale". La rassegna vanta la curatela dal suo collega medievista e famosodell'alimentazione Massimo Montanari, insieme hanno dato il là a questa edizione dedicata al tema “Un filo d'olio”, con una conferenza intitolata Alimentazione e società nel Medioevo. Il cibo come sempre è stata l'occasione per parlare di molto altro, compresa qualche anticipazione sul libro di prossima uscita del prof su San Francesco. Sul palco i due storici sono saliti insieme e ad accoglierli c'era un teatro comunale gremito come a una prima.

