Juventus Thiago Motta boccia Vlahovic | la reazione del bomber serbo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dusannon incide nel match contro lo Stoccarda: il centravantisostituito nel secondo tempo danon si smentisce: fuori Dusannel momento più delicato di-Stoccarda, match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League. Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIl centravantinella serata europea non aveva certamente brillato e il tecnico bianconero lo sostituisce per scelta tecnica a metà ripresa, mettendo dentro il baby Adzic che esordisce così anche in Champions dopo il battesimo con la casacca della Juve sabato scorso in campionato contro la Lazio., apparsi anche stanco fisicamente, non ha inciso contro i tedeschi e non ha mai calciato verso la porta difesa da Nubel.