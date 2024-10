Italia-Turchia: Meloni invita Erdogan nel 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (LaPresse) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. I due leader si sono soffermati sulla solidità dei rapporti bilaterali, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente la tendenza in costante crescita dell’interscambio commerciale. In tale ambito, il Presidente Meloni ha rivolto un invito al Presidente Erdogan a recarsi in Italia nella prima metà del 2025 in occasione di una nuova sessione del Vertice intergovernativo italo-turco. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Lapresse.it - Italia-Turchia: Meloni invita Erdogan nel 2025 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (LaPresse) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di, Recep Tayyip. I due leader si sono soffermati sulla solidità dei rapporti bilaterali, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente la tendenza in costante crescita dell’interscambio commerciale. In tale ambito, il Presidenteha rivolto un invito al Presidentea recarsi innella prima metà delin occasione di una nuova sessione del Vertice intergovernativo italo-turco. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

