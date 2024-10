Inter, le decisioni su Acerbi e Calhanoglu: il piano dei nerazzurri in vista delle prossime partite (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Inter ha preso queste decisioni per quanto riguarda l’impiego nei prossimi giorni del difensore e del centrocampista Vietato rischiare per l’Inter che non può permettersi di perdere le proprie pedine fondamentali per troppo tempo. La Gazzetta dello Sport racconta di come Acerbi e Calhanoglu salteranno Young Boys e Juventus, mettendo nel mirino le sfide successive altrettanto difficili Calcionews24.com - Inter, le decisioni su Acerbi e Calhanoglu: il piano dei nerazzurri in vista delle prossime partite Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ha preso questeper quanto riguarda l’impiego nei prossimi giorni del difensore e del centrocampista Vietato rischiare per l’che non può permettersi di perdere le proprie pedine fondamentali per troppo tempo. La Gazzetta dello Sport racconta di comesalteranno Young Boys e Juventus, mettendo nel mirino le sfide successive altrettanto difficili

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Napoli di novembre - un antipasto Scudetto? Toni : “Conte e Inzaghi decisionisti - fanno la differenza” - com. La Juventus e il Milan: outsider in crisi? Nonostante le previsioni favorevoli per Inter e Napoli, Luca Toni non esclude la Juventus dalla lotta per il titolo, ma avverte che la situazione degli infortuni sarà determinante. Sebbene il potenziale sia indubbio, l’ex attaccante ha notato una mancanza di chimica tra i giocatori. (Napolipiu.com)

Almodovar e il diritto all’eutanasia : “Chiedo ai politici e ai fedeli di ogni religione di rispettare e di non intervenire nelle decisioni individuali”. Il discorso completo del Leone d’oro di Venezia 2024 - In The room next door, che sarà nelle sale italiane il 5 dicembre, una reporter di guerra malata terminale (Tilda Swinton) decide di non continuare le terapie contro il cancro ma di morire dopo aver acquistato una pillola sul dark web. . “Il film parla di una donna agonizzante in un mondo agonizzante. (Ilfattoquotidiano.it)

Fair Play Finanziario : le decisioni sulle situazioni di Inter - Milan e Roma - Le altre squadre AC Milan (ITA) , FC Internazionale Milano (ITA) , AS Monaco FC (FRA) , Olympique de Marseille (FRA) , Paris Saint-Germain (FRA) , Be?ikta? JK (TUR) , Trabzonspor A. ? (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l’esercizio finanziario 2023. (Calcioweb.eu)