Instituto Cervantes | 8 poeti e scrittori italiani e spagnoli per il festival della Poesia del Mediterraneo

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’di Napoli presenta la seconda edizione deldel. Giovedì 24 ottobre dalle ore 18, presso la Sala Catasti dell’Archivio di Stato di Napoli (Piazzetta Grande Archivio 5), andrà in scena un recitalco con autori. Ottoche si alterneranno nella lettura delle loro opere per celebrare la varietà linguistica e la diversità culturale di Spagna e Italia. Due paesi dalla ricchissima tradizioneca, uniti nel corso dei secoli da viaggi, connessioni e vicissitudini culturali. Tra iattesi a Napoli: il valenzano Carlos Marzal, gli asturiani Laura Casielles e Xuan Bello e la galiziana Chus Pato che uniranno le loro voci a quelle di importanti nomi del panorama italiano come Giuseppina De Rienzo, Carmen Gallo, Anna Toscano e Francesco Maria Tipaldi.