Incidente in autostrada all'uscita di Milano: coda di 3 km in aumento (Di martedì 22 ottobre 2024) Tre chilometri di coda e traffico in tilt lungo l'autostrada A1 all'uscita di Milano. A causa di un Incidente, avvenuto poco dopo le 17 di martedì, nel tratto tra San Giuliano Milanese e lo svincolo della Tangenziale Ovest (A50).Lo schianto, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, non ha Milanotoday.it - Incidente in autostrada all'uscita di Milano: coda di 3 km in aumento Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tre chilometri die traffico in tilt lungo l'A1 all'di. A causa di un, avvenuto poco dopo le 17 di martedì, nel tratto tra San Giuliano Milanese e lo svincolo della Tangenziale Ovest (A50).Lo schianto, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, non ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente su A4 a Bergamo - coinvolti più veicoli e quasi 30 persone : ci sono feriti - lunghe code verso Milano - Grave incidente sull'A4 tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano. Nello scontro si contano più auto e quasi 30 persone coinvolte, con diversi feriti: code lunghe chilometri. (Notizie.virgilio.it)

Maxi incidente in A4 - otto chilometri di coda in direzione Milano - Lunghe code (intorno alle 7,30 almeno 8 chilometri) si sono formate in direzione Torino nel tratto di autostrada tra Bergamo e Capriate a causa di uno scontro avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina (martedì 22 ottobre) all’altezza di Dalmine. L’incidente ha coinvolto quattro furgoni e una macchina: tra i feriti, che non sembrano essere gravi, almeno una decina di persone. (Bergamonews.it)

Incidente su A4 Bergamo - coinvolti più veicoli e almeno 20 persone : coda di 8km fino a Capriate verso Milano - Incidente sull'A4 tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano. Nello scontro si contano più auto e almeno 20 feriti. Il traffico: 8km di coda. (Notizie.virgilio.it)