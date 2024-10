Laprimapagina.it - Impianti antincendio – tipologie e caratteristiche

(Di martedì 22 ottobre 2024) Glisono una componente essenziale per la sicurezza di edifici pubblici, privati, industriali e commerciali. La loro funzione principale è quella di rilevare tempestivamente un incendio e, se possibile, limitarne la propagazione, proteggendo le persone e i beni presenti all’interno della struttura. L’importanza di un sistemaefficiente non può essere sottovalutata, in quanto può fare la differenza tra il contenimento di un incendio e danni irreparabili a persone e proprietà. Glisono costituiti da un insieme di dispositivi progettati per rilevare, segnalare e combattere l’incendio. Si possono suddividere in due macro categorie: sistemi di rivelazione e allarme e sistemi di spegnimento.