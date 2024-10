Sport.quotidiano.net - Il posticipo. Monza si sblocca, prima vittoria. Mota e Bianco stendono il Verona

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Duecentodiciotto giorni fa l’arcobaleno di Daniel Maldini su punizione a colorare il pomeriggio delcontro il Cagliari. Adesso le sfumature hanno altre firme, ma la forma è la stessa ed è quella di un sorriso sul volto grande così. Ladi Alessandro Nesta in Serie A, ladelin questo campionato dopo 16 giornate di digiuno da bottino pieno, è servita adove l’Arena è anche il Bentegodi: perché per avere la meglio su Paolo Zanetti e i suoi gialloblù non sarebbe bastata una passeggiata bensì una prova completa, che i brianzoli hanno confezionato nondi metterci dentro ogni segnale positivo fino al 3-0 senza appello finale. Eppure il segnale della vigilia non sembrava così confortante: senza Maldini, fuori per un problema alla spalla dell’ultimo minuto, Nesta si affida a Caprari e la scelta paga pronti-via.