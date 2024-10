Il Bologna cade a Birmingham: l’Aston Villa vince 2-0 con McGinn e Duran (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Inghilterra si conferma amara per il Bologna, che dopo Liverpool cade anche a Birmingham, nella terza giornata di Champions League. L'Aston Villa vince 2-0 grazie ai gol, tutti nella ripresa, di McGinn e Duran. I rossoblù di Italiano rimangono quindi con un solo punto in classifica, mentre i Villans volano a punteggio pieno Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Inghilterra si conferma amara per il, che dopo Liverpoolanche a, nella terza giornata di Champions League. L'Aston2-0 grazie ai gol, tutti nella ripresa, di. I rossoblù di Italiano rimangono quindi con un solo punto in classifica, mentre ins volano a punteggio pieno

La Fortitudo Bologna cade a Lecce - La Flats Service vola sul +9, 16-25 ad inizio secondo parziale, ma un Mouaha incontenibile ribaltano Nardò che si porta avanti 30-29 al 15’. Tiri liberi: 9/14; 5/5. Il tabellino HDL NARDO’ 82 FORTITUDO BOLOGNA 77 HDL NARDO’: Woodson 24, Nikolic 4, Iannuzzi 9, Mouaha 18, Stewart jr 17; Ebeling 8, Thioune 2, Donadio, Scarano ne, Flores ne, Rapetti ne, Kebe ne. (Sport.quotidiano.net)