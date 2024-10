Ia, a Torino al via Festival Multiverso tra sfide etiche e opportunità big-tech (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torino capitale delle nuove tecnologie, con la cerimonia di opening della Terza Edizione del Festival dedicato all'Ai e alla Realtà virtuale, svoltasi ieri a Torino nella suggestiva cornice del Museo del Cinema. Un grande e prestigioso evento organizzato da Angi Associazione Nazionale Giovani Innovatori alla presenza dei più grandi players del settore e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –capitale delle nuove tecnologie, con la cerimonia di opening della Terza Edizione deldedicato all'Ai e alla Realtà virtuale, svoltasi ieri anella suggestiva cornice del Museo del Cinema. Un grande e prestigioso evento organizzato da Angi Associazione Nazionale Giovani Innovatori alla presenza dei più grandi players del settore e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino promuove il futuro : al Museo del Cinema apertura del Festival sull’Intelligenza Artificiale - Ogni innovazione porta con sé responsabilità e sfide etiche che richiedono un’attenta riflessione. Un evento di grande prestigio al Museo del Cinema Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha fatto da cornice a questo importante evento, sottolineando il suo duplice ruolo: non solo come custode della storia del cinema, ma anche come laboratorio per le nuove tecnologie. (Gaeta.it)

Ia - a Torino al via Festival Multiverso tra sfide etiche e opportunità big-tech - "Il Museo del Cinema e il progetto che stiamo portando avanti con esso incarna proprio un aspetto importante: da un lato il concetto di "museo" che racconta il passato e in questo caso la storia del cinema, ma allo stesso tempo vogliamo aggiornarci e attualizzare i linguaggi nei confronti anche delle evoluzioni tecnologiche. (Liberoquotidiano.it)

Ron Howard con “Eden” apre il Torino Film Festival - Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT. Tuttavia la loro cercata solitudine dura ben poco. (Unlimitednews.it)