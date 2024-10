I migliori vini d’Italia secondo la dieci guida Bibenda 2025 C’è anche la Campania

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La redazione di, in chiusura delladella Federazione Italiana Sommelier (Fis), sceglie i campioni dei campioni,, tra tutti quelli degustati e poi premiati con i 5 Grappoli per rappresentare la migliore qualità.quanto apprende l’ANSA, la selezione dei degustatori Fis della ventisettesima edizione di, delle etichette che «restano nella mente, nell’anima e nel cuore» identifica come «, quelli che non si dimenticano», annovera dalla Val d’Aosta Sopraquota 900 2022, un bianco da uve Petite Arvine coltivate a oltre 900 metri di quota. Firmato da Luca D’Attoma, enologo alpinista, per l’azienda Rosset Terroir. In Lombardia il Franciacorta Brut Teatro Alla Scala 2020 dell’azienda Bellavista di Vittorio e Francesca Moretti affiancata nella conduzione enologica da Richard Geoffroy, celebre Chef de Cave di Dom Pérignon.