GP Messico 2024 di Formula 1 in diretta: radiocronaca e come vederlo in tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre, si corre il Gran Premio degli Messico 2024, nuova prova del mondiale di Formula Uno. Ascoltitv.it - GP Messico 2024 di Formula 1 in diretta: radiocronaca e come vederlo in tv Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre, si corre il Gran Premio degli, nuova prova del mondiale diUno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - qualifiche GP Messico 2024 : programma - date e diretta tv - Il Circus torna in pista dopo appena una settimana dal Gran Premio degli Stati Uniti, per disputare il ventesimo appuntamento in calendario. La sessione sarà disponibile in diretta per tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. (Sportface.it)

F1 - GP Messico 2024 : programma - date - orari e diretta tv - Si tratta della gara di casa di Sergio Perez, alla ricerca di un buon risultato davanti ai suoi tifosi. Nel corso della serata, a partire dalle 23:00, andrà in scena la caccia alla pole position. Poche ore dopo sarà il momento delle FP2, in programma tra le 00:30 e l’1:30. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming ... (Sportface.it)

F1 - GP Messico 2024 : programma - orari - tv - streaming. Calendario 25-27 ottobre - . L’olandese è stato straordinario ad Austin con la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto difeso con le unghie e con i denti in gara. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go e su TV8. 00, Qualifiche DOMENICA 27 OTTOBRE Ore 21. (Oasport.it)