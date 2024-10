Gabi a suon di classe ed acrobazie si è già presa Conegliano (Di martedì 22 ottobre 2024) E' stata presentata come il supercolpo del mercato della Prosecco Doc Imoco Conegliano e lei, Gabriela Guimaraes, meglio conosciuta come Gabi, non sta tradendo le attese.Giunta in gialloblù dopo aver mietuto successi sia con il VakifBank, di cui ha vestito la maglia nelle ultime quattro Trevisotoday.it - Gabi a suon di classe ed acrobazie si è già presa Conegliano Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E' stata presentata come il supercolpo del mercato della Prosecco Doc Imocoe lei, Gabriela Guimaraes, meglio conosciuta come, non sta tradendo le attese.Giunta in gialloblù dopo aver mietuto successi sia con il VakifBank, di cui ha vestito la maglia nelle ultime quattro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley femminile - Conegliano in scioltezza a Perugia nell’anticipo della 13. di A1! Gabi e Adigwe sugli scudi - La squadra veneta non si concede distrazioni: riceve, attacca e mura senza difficoltà e ci pensa Lanier con il mano out a mettere a terra il pallone del 25-14 che chiude il primo set. . Gabi top scorer e migliore in campo in casa Prosecco Doc Imoco con 13 punti, 12 i punti di una positiva Adigwe che ha preso il posto di Haak, 10 per Lanier. (Oasport.it)