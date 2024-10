Festival Archivio Aperto: Il Patrimonio Cinematografico Privato Si Rinnova a Bologna (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Archivio Aperto, il Festival dell’Archivio Nazionale del Film di Famiglia, torna a Bologna per la sua XVII edizione, presentando un ricco programma che include incontri, installazioni, proiezioni e retrospettive. Sotto il titolo “The Art of Memory”, la manifestazione si svolgerà dal 23 al 27 ottobre presso la ex Chiesa di San Mattia e altre location della città. Questo evento annuale è dedicato alla scoperta e valorizzazione del Patrimonio Cinematografico Privato, creando un’interessante fusione di esperienze visive e narrative che riflettono la memoria individuale e collettiva. Anteprime e opere in concorso Un elemento di grande rilievo del Festival è il concorso internazionale dedicato alle opere di found footage, che quest’anno presenta 16 pellicole provenienti da 18 Paesi, incluse 7 anteprime italiane. Gaeta.it - Festival Archivio Aperto: Il Patrimonio Cinematografico Privato Si Rinnova a Bologna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, ildell’Nazionale del Film di Famiglia, torna aper la sua XVII edizione, presentando un ricco programma che include incontri, installazioni, proiezioni e retrospettive. Sotto il titolo “The Art of Memory”, la manifestazione si svolgerà dal 23 al 27 ottobre presso la ex Chiesa di San Mattia e altre location della città. Questo evento annuale è dedicato alla scoperta e valorizzazione del, creando un’interessante fusione di esperienze visive e narrative che riflettono la memoria individuale e collettiva. Anteprime e opere in concorso Un elemento di grande rilievo delè il concorso internazionale dedicato alle opere di found footage, che quest’anno presenta 16 pellicole provenienti da 18 Paesi, incluse 7 anteprime italiane.

