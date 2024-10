Festa Roma, oggi il ricordo di Mario Merola con “Il Re di Napoli” (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle, “Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola”, con testimonianze, archivi e racconti di chi gli era più vicino e di chi lo ricorda, tra cui Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Marisa Laurito, Maurizio De Giovanni e i figli Francesco, Roberto, Loredana Merola. Icona di un genere tradizionale reso popolare grazie ai numerosi film interpretati negli anni ’70 e ’80, Mario Merola è un figlio del popolo che, grazie al suo talento e la sua peculiare personalità, è diventato simbolo della città di Napoli portando la canzone e la cultura napoletana in tutto il mondo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott. (askanews) – Presentatoalladel Cinema dinella sezione Freestyle, “Il Re di. Storia e leggenda di”, con testimonianze, archivi e racconti di chi gli era più vicino e di chi lo ricorda, tra cui Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Marisa Laurito, Maurizio De Giovanni e i figli Francesco, Roberto, Loredana. Icona di un genere tradizionale reso popolare grazie ai numerosi film interpretati negli anni ’70 e ’80,è un figlio del popolo che, grazie al suo talento e la sua peculiare personalità, è diventato simbolo della città diportando la canzone e la cultura napoletana in tutto il mondo.

