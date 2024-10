Festa del cinema di Roma, Miriam Leone: «La mia Oriana, eroina romantica» (Di martedì 22 ottobre 2024) Presentata alla Festa del cinema di Roma, la serie Miss Fallaci, che ripercorre l'inizio della carriera della leggendaria giornalista italiana Vanityfair.it - Festa del cinema di Roma, Miriam Leone: «La mia Oriana, eroina romantica» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Presentata alladeldi, la serie Miss Fallaci, che ripercorre l'inizio della carriera della leggendaria giornalista italiana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Festa del Cinema di Roma : Miriam Leone - la magia del robe manteau e tutti gli altri look sul red carpet - La kermesse capitolina arriva al suo sesto tappeto rosso e tutti i flash sono per l'affascinante attrice siciliana, nei panni di Oriana Fallaci. O in quelli di una splendida parigina a Roma. (Vanityfair.it)

Festa del Cinema di Roma - il Premio Zavattini si terrà  giovedì 24 ottobre - Il Premio Zavattini, infatti, sostiene la realizzazione di progetti di cortometraggi a base parziale o totale d’archivio, selezionati da una Giuria professionale, che vengono sviluppati attraverso un Workshop condotto da docenti e tutor di grande esperienza. Al termine dell’incontro sarà proiettato il cortometraggio /ma-tri-mò-nio/ di Gaia Siria Meloni, tra i vincitori del Premio Zavattini 2023. (361magazine.com)

VIDEO | Unita sfila sul red carpet : la battaglia sindacale degli attori alla Festa del Cinema di Roma - Unita sfila sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Acronimo de “Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo”, l’associazione ha come slogan “diverse interpretazioni, uguali diritti” e si può riassumere così il coro di voci degli artisti che si sono alternati sul tappeto rosso nella... (Romatoday.it)