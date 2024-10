Ex vicesindaco sotto protezione diffamato sui social: 5 condanne (Di martedì 22 ottobre 2024) Confermate le condanne a 6 mesi di reclusione ciascuno per 5 persone accusate di diffamazione e minacce nei confronti dell'ex sindaco di Mondragone ed Aversa Benedetto Zoccola, sotto protezione perché oggetto di intimidazioni di natura mafiosa.È quanto disposto dalla quarta sezione della Casertanews.it - Ex vicesindaco sotto protezione diffamato sui social: 5 condanne Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Confermate lea 6 mesi di reclusione ciascuno per 5 persone accusate di diffamazione e minacce nei confronti dell'ex sindaco di Mondragone ed Aversa Benedetto Zoccola,perché oggetto di intimidazioni di natura mafiosa.È quanto disposto dalla quarta sezione della

