Elon Musk lancia una lotteria milionaria per sostenere Trump (Di martedì 22 ottobre 2024) Elon Musk ha sorpreso l'opinione pubblica con un'iniziativa inusuale e controversa. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha infatti annunciato una lotteria da un milione di dollari al giorno rivolta a coloro che sottoscrivono una petizione a favore di Donald Trump, in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. L'iniziativa sta sollevando numerosi interrogativi di natura legale e morale, oltre a dividere l'opinione pubblica. Un milione per una firma Musk ha lanciato questa proposta attraverso i suoi canali social, invitando gli elettori americani a firmare una petizione in supporto di Trump e a favore delle sue politiche, con la promessa che chi lo farà avrà la possibilità di vincere un milione di dollari. Dal 19 ottobre, e fino al 5 novembre, data delle elezioni presidenziali, ogni giorno Musk estrae un vincitore che si aggiudica il maxi assegno da un milione.

