Economia sommersa e illegale Cgil | In Liguria è il 12% del Pil il dato più alto del Nord Italia

Economia sommersa e illegale - Cgil : "In Liguria raggiunge il 12% del Pil - è il dato più alto del Nord Italia" - . L'economia sommersa e illegale in Liguria vale il 12% del Pil: un dato che supera la media nazionale, rendendo la Liguria "maglia nera" del Nord Italia. . info è l'ufficio economico Cgil Genova e Liguria, che fa emergere un quadro inquietante. A elaborare i numeri di Istat e lavoce. "In Liguria. (Genovatoday.it)