Linkiesta.it - Ecco come viene finanziata la propaganda del Cremlino in Italia (e come la contrasta l’Ue)

(Di martedì 22 ottobre 2024) C’è una menzogna nella menzogna che accompagna le attività dei propagandistini che diffondono il verbo delnella sfera digitalena, ed è costituito dalle modalità di finanziamento.avevamo già raccontato qualche settimana fa, criptovalute e bitcoin servono per aggirare i blocchi economici derivati dalle sanzioni che vanno a ingrossare le fila di società con piattaforme in Paesi terzi non toccate dalle restrizioni –ad esempio Turchia, Azerbaijan e Cina – che riversano poi a società europee, fatturando servizi e consulenze che non avvengono mai.