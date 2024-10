Liberoquotidiano.it - "Ecco come usano cantanti come Ghali": siluro di Edoardo Bennato, sinistra smascherata

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sono passati 39 anni da quel brano "Feste di piazza" in cuiirrideva le Feste dell'Unità, eppure ad oggi il suo pensiero non è cambiato. "L'importante è dire quello che pensi nelle canzoni e non fare comizi,quel, che peraltro è già meno peggio di tanti altri che fanno canzoni senza senso - almeno per me", dice senza mezzi termini arrivando ad attaccare "una certa fazione politica" che "utilizza questi personaggi". E a buon intenditor Guai però a definirlo un artista di destra: "Io non mi sento niente, io sono un privilegiato". Per di più, aggiunge intervistato da La Stampa, "io la patente per fare questo mestiere l'ho avuta dallaa Civitanova Marche". Era il '73 quando "uscì il mio album e pensavo di avercela fatta".