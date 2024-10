Duran parte mentre Villa punta alla terza vittoria in Champions League (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 20:44:51 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Aston Villa ha confermato le formazioni titolari per la sfida contro il Bologna in Champions League. Il Villa ospita la squadra italiana appena tre settimane dopo la famosa vittoria per 1-0 sul Bayern Monaco al Villa Park, dopo aver eliminato anche lo Young Boys alla prima giornata. Gli uomini di Unai Emery possono rafforzare la loro presa su un piazzamento tra i primi 24 nella fase di campionato con una vittoria, mentre il loro inizio positivo potrebbe anche vederli sperare di raggiungere i primi otto. per vedere le formazioni confermate e le notizie sulle squadre per la sfida di Champions League. Confermata la formazione dell’Aston Villa Come si comincia stasera contro il Bologna in Champions League #UCL #UpTheVilla pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 20:44:51 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Astonha confermato le formazioni titolari per la sfida contro il Bologna in. Ilospita la squadra italiana appena tre settimane dopo la famosaper 1-0 sul Bayern Monaco alPark, dopo aver eliminato anche lo Young Boysprima giornata. Gli uomini di Unai Emery possono rafforzare la loro presa su un piazzamento tra i primi 24 nella fase di campionato con unail loro inizio positivo potrebbe anche vederli sperare di raggiungere i primi otto. per vedere le formazioni confermate e le notizie sulle squadre per la sfida di. Confermata la formazione dell’AstonCome si comincia stasera contro il Bologna in#UCL #UpThepic.twitter.

Aston Villa-Bologna (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Il Bologna a ottobre vive un tour entusiasmante negli stadi britannici e la prima data in scena ad Anfield ha visto gli uomini di Italiano sconfitti 2-0 contro il Liverpool ma uscire a testa alta dopo una serata passata a giocare quasi alla pari con i Reds che hanno più qualità individuali con le quali […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)