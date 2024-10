"Due occhi per chi non vede!" grazie alla castagnata Lions (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche quest'anno piazza Garibaldi, in centro Lecco, ha ospitato la tradizionale castagnata organizzata dal Lions club Val San Martino. L'intero ricavato dell'iniziativa dal titolo "Due occhi per chi non vede!" è andato a favore del Servizio cani guida dei Lions con sede a Limbiate.Il Leccotoday.it - "Due occhi per chi non vede!" grazie alla castagnata Lions Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche quest'anno piazza Garibaldi, in centro Lecco, ha ospitato la tradizionaleorganizzata dalclub Val San Martino. L'intero ricavato dell'iniziativa dal titolo "Dueper chi non!" è andato a favore del Servizio cani guida deicon sede a Limbiate.Il

