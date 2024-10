Corso di formazione sportiva per 15 ragazzi autistici di livello 1

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ambito del progetto #Costruiamo Comunità 2024 la Fondazione Campania Welfare promuove azioni rivolte al tema della «Disabilità e Inclusione» con ladedicata a 15con spettro autistico di1. L’obiettivo principale è quello di consentire in un tempo medio l’inserimento nel mondo del lavoro in ambito sportivo. «E’ la prima esperienza di questo tipo in Italia – ha spiegato Antonio Marciano, presidente della Fondazione Campania Welfare – che prevede undiche consentirà aiche lo frequentano di ottenere un titolo, riconosciuto e spendibile in ambiti lavorativi, nel settore dello sport. La Fondazione, grazie al contributo dell’assessorato regionale alle Politiche Sociali, ha erogato un finanziamento di 20mila euro.