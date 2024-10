Corruzione, concussione e peculato: 5 richieste di costituzione parte civile nel processo 'Giù le mani' (Di martedì 22 ottobre 2024) Al via l'udienza preliminare del processo scaturito dall’inchiesta ‘Giù le mani’, a Manfredonia, e relativa a vicende che vedono interessata anche la gestione della pubblica amministrazione comunale.Ieri mattina, dinanzi alla gup Rita Benigno del Tribunale di Foggia, sono state avanzate Foggiatoday.it - Corruzione, concussione e peculato: 5 richieste di costituzione parte civile nel processo 'Giù le mani' Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Al via l'udienza preliminare delscaturito dall’inchiesta ‘Giù le’, a Manfredonia, e relativa a vicende che vedono interessata anche la gestione della pubblica amministrazione comunale.Ieri mattina, dinanzi alla gup Rita Benigno del Tribunale di Foggia, sono state avanzate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova - maresciallo dei carabinieri arrestato dai colleghi con l'accusa di corruzione e concussione - Le indagini, coordi . Corruzione, concussione, falso, accesso abusivo a sistemi informatici, rivelazione di atti coperti da segreto d’ufficio e depistaggio. Sono queste le accuse che hanno portato all’arresto del comandante della stazione dei carabinieri di Genova Cornigliano Davide Oddicini, 52 anni. (Ilgiornaleditalia.it)

A Piacenza 16 indagati per corruzione e concussione nella sanità - L. tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . L’indagine concerne in particolare le condotte di alcuni dipendenti del Dipartimento di Sanità Pubblica – Impiantistica ed Antinfortunistica dell’A. S. di Piacenza che, affiancati da alcuni liberi professionisti, agirebbero dietro ricompensa per fornire certificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per agevolare gli imprenditori ... (Unlimitednews.it)