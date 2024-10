Concordato preventivo biennale, adesioni sotto il 10% e a Milano spuntano gli striscioni (Di martedì 22 ottobre 2024) striscioni e manifesti contro il Concordato preventivo biennale hanno riempito Milano: “Concordato preventivo biennale: non cadere nella trappola! Informati bene prima di aderire”. L’iniziativa arriva da Federcontribuenti: “Non contestiamo la misura, ma le modalità con cui viene spiegata e proposta ai cittadini. Modalità che, come abbiamo esposto al Garante dei Contribuenti, riteniamo lesive della libertà decisionale del contribuente e in contrasto con i principi costituzionali di equità e trasparenza”, spiega il presidente dell’associazione, Marco Paccagnella. L’allarme di Federcontribuenti E per attaccare il Concordato preventivo, pilastro della riforma fiscale del governo Meloni, Federcontribuenti ha scelto la città d’Italia con più partite Iva. Quifinanza.it - Concordato preventivo biennale, adesioni sotto il 10% e a Milano spuntano gli striscioni Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024)e manifesti contro ilhanno riempito: “: non cadere nella trappola! Informati bene prima di aderire”. L’iniziativa arriva da Federcontribuenti: “Non contestiamo la misura, ma le modalità con cui viene spiegata e proposta ai cittadini. Modalità che, come abbiamo esposto al Garante dei Contribuenti, riteniamo lesive della libertà decisionale del contribuente e in contrasto con i principi costituzionali di equità e trasparenza”, spiega il presidente dell’associazione, Marco Paccagnella. L’allarme di Federcontribuenti E per attaccare il, pilastro della riforma fiscale del governo Meloni, Federcontribuenti ha scelto la città d’Italia con più partite Iva.

