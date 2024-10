Chi è Akala, il presunto nuovo fidanzato di Angelina Jolie (Di martedì 22 ottobre 2024) Li hanno paparazzati insieme diverse volte, ormai è inutile nascondersi. Angelina Jolie, 49 anni, farebbe coppia con il rapper britannico Akala, al secolo Kingslee James McLean Daley. Secondo Us Weekly, lui è stato visto sgattaiolare fuori dalla suite d’albergo dell’attrice di Maleficent al Corinthia di Londra. GUARDA LE FOTO Brad Pitt, Angelina Jolie e i loro figli: c’era una volta una famiglia. Le foto più belle Angelina Jolie e Akala, cosa c’è tra loro? «La coppia ha trascorso due serate e nottate insieme all’interno dell’hotel, senza mai lasciare la camera d’albergo», ha spiegato una fonte a Us Weekly. «Akala è stato fatto uscire di nascosto a bordo di una delle auto di lei, un paio d’ore prima della première al British Film Institute per il suo nuovo film», ovvero Maria, sulla storia della diva Maria Callas. Amica.it - Chi è Akala, il presunto nuovo fidanzato di Angelina Jolie Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Li hanno paparazzati insieme diverse volte, ormai è inutile nascondersi., 49 anni, farebbe coppia con il rapper britannico, al secolo Kingslee James McLean Daley. Secondo Us Weekly, lui è stato visto sgattaiolare fuori dalla suite d’albergo dell’attrice di Maleficent al Corinthia di Londra. GUARDA LE FOTO Brad Pitt,e i loro figli: c’era una volta una famiglia. Le foto più belle, cosa c’è tra loro? «La coppia ha trascorso due serate e nottate insieme all’interno dell’hotel, senza mai lasciare la camera d’albergo», ha spiegato una fonte a Us Weekly. «è stato fatto uscire di nascosto a bordo di una delle auto di lei, un paio d’ore prima della première al British Film Institute per il suofilm», ovvero Maria, sulla storia della diva Maria Callas.

Angelina Jolie ha un nuovo amore? Con Akala fa sul serio - Più recentemente, la coppia è stata vista lasciare lo stesso hotel a Venezia durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ad agosto. Pochi giorni prima Akala aveva raggiunto l’attrice Premio Oscar alla première del suo nuovo film «Maria», presentato in occasione del New York Film Festival all’Alice Tully Hall, all’interno del Lincoln Centre. (Metropolitanmagazine.it)

Angelina Jolie e la verità sulla storia d’amore con Akala - Nessuna nuova storia d’amore per Angelina Jolie. L’attore ha sempre negato ma ad oggi nessuno dei suoi eredi sembra voler avere a che fare con lui, tanto che alcuni hanno addirittura deciso di eliminare il cognome Pitt dai documenti. Non hanno mantenuto alcun rapporto, comunicano solo tramite gli avvocati e anche per questo gli organizzatori del Festival di Venezia hanno fatto di tutto per non ... (Dilei.it)