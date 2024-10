Champions League, vigilia di Young Boys-Inter: oggi 9 partite (Di martedì 22 ottobre 2024) Domani in Champions League è in programma Young Boys-Inter, ma la terza giornata della fase campionato comincia già oggi. E lo fa alle 18.45 già con un’italiana, il Milan al Meazza contro il Club Brugge, mentre in serata (alle 21) la Juventus riceve lo Stoccarda e il Bologna va in trasferta a Birmingham sul campo dell’Aston Villa. Champions League – 3ª GIORNATA Milan-Club Brugge martedì 22 ottobre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Monaco-Stella Rossa martedì 22 ottobre ore 18. Inter-news.it - Champions League, vigilia di Young Boys-Inter: oggi 9 partite Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domani inè in programma, ma la terza giornata della fase campionato comincia già. E lo fa alle 18.45 già con un’italiana, il Milan al Meazza contro il Club Brugge, mentre in serata (alle 21) la Juventus riceve lo Stoccarda e il Bologna va in trasferta a Birmingham sul campo dell’Aston Villa.– 3ª GIORNATA Milan-Club Brugge martedì 22 ottobre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Monaco-Stella Rossa martedì 22 ottobre ore 18.

Oggi torna la Champions League : il programma della terza giornata e dove vederla in tv - (Adnkronos) – È tempo di Champions League. Dopo la pausa per le nazionali, si gioca la massima competizione continentale torna… L'articolo Oggi torna la Champions League: il programma della terza giornata e dove vederla in tv proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Aston Villa-Bologna : programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 - . Un punto in due partite per i felsinei nella loro campagna europea e ora c’è uno scontro delicato contro la formazione di Birmingham in trasferta, serve un risultato positivo per evitare di compromettere il sogno di proseguire anche dopo la fase del maxi girone. Chi riuscirà a spuntarla al Villa Park? Si parte alle ore 21 di martedì 22 ottobre. (Sportface.it)

Milan-Club Brugge : programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 - I TELECRONISTI DI MILAN-CLUB BRUGGE Milan-Club Brugge sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. Chi vincerà al Meazza? Appuntamento alle ore 18. Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Milan-Club Brugge, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. (Sportface.it)