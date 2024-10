Caterina Balivo lancia frecciatine a destra e a manca: avete sentito cosa ha detto su Teo Mammucari? (Di martedì 22 ottobre 2024) cosa ha detto Caterina Balivo su Teo Mammucari? La conduttrice non riesce a farne una giusta La Volta Buona è il nuovo programma di Caterina Balivo, arrivato a sostituzione del vecchio Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone. Sebbene la Rai puntasse molto su questa trasmissione, i risultati non sono state certo all’altezza delle aspettative: purtroppo gli ascolti non sono buoni e la colpa sarebbe anche della conduttrice. Molti telespettatori hanno lamentato una totale mancanza di empatia da parte della Balivo e le recenti frecciatine di quest’ultima nei confronti degli autori del programma hanno confermato il giudizio del grande pubblico. Nel frattempo, proprio nelle ultime ore, le parole della conduttrice nei confronti di Teo Mammucari hanno fatto il giro del web Ormai siamo alla mancanza di rispetto direttamente in onda. #lavoltabuona pic.twitter. Donnapop.it - Caterina Balivo lancia frecciatine a destra e a manca: avete sentito cosa ha detto su Teo Mammucari? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 22 ottobre 2024)hasu Teo? La conduttrice non riesce a farne una giusta La Volta Buona è il nuovo programma di, arrivato a sostituzione del vecchio Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone. Sebbene la Rai puntasse molto su questa trasmissione, i risultati non sono state certo all’altezza delle aspettative: purtroppo gli ascolti non sono buoni e la colpa sarebbe anche della conduttrice. Molti telespettatori hanno lamentato una totalenza di empatia da parte dellae le recentidi quest’ultima nei confronti degli autori del programma hanno confermato il giudizio del grande pubblico. Nel frattempo, proprio nelle ultime ore, le parole della conduttrice nei confronti di Teohanno fatto il giro del web Ormai siamo allanza di rispetto direttamente in onda. #lavoltabuona pic.twitter.

