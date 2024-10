Cancro al seno, la docuserie ‘Distances’ alla Festa del cinema di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma la serie ‘Distances. La vita va avanti, più lontano’, parte della campagna ‘E’ tempo di vita’ nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti con Cancro al seno per migliorare il loro benessere complessivo. La docuserie Novartis, realizzata in collaborazione con Salute donna onlus, racconta la storia di Claudia, Marina, Chiara, Clara, Anna e Maria, che hanno età diverse, vite e voci diverse, ma hanno in comune la diagnosi di tumore al seno e l’essere rappresentanti dell’associazione Salute donna onlus, che celebra la capacità di affrontare la malattia senza perdere la propria identità e la propria forza, dimostrando che oggi, grazie a nuove terapie, le pazienti possono beneficiare di una prospettiva di vita più lunga e di una qualità di vita migliore. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ stata presentata in anteprimadeldila serie ‘Distances. La vita va avanti, più lontano’, parte della campagna ‘E’ tempo di vita’ nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti conalper migliorare il loro benessere complessivo. LaNovartis, realizzata in collaborazione con Salute donna onlus, racconta la storia di Claudia, Marina, Chiara, Clara, Anna e Maria, che hanno età diverse, vite e voci diverse, ma hanno in comune la diagnosi di tumore ale l’essere rappresentanti dell’associazione Salute donna onlus, che celebra la capacità di affrontare la malattia senza perdere la propria identità e la propria forza, dimostrando che oggi, grazie a nuove terapie, le pazienti possono beneficiare di una prospettiva di vita più lunga e di una qualità di vita migliore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alice Urciuolo tra cinema e televisione : il talento della scrittrice pontina alla Festa del Cinema di Roma - Nelle scelte narrative e nei personaggi che ha contribuito a creare, si evidenziano tematiche forti e attuali, che richiamano l’attenzione del pubblico e dei media. Facebook WhatsApp Twitter La Festa del Cinema di Roma si è rivelata un’importante vetrina per il talento della scrittrice Alice Urciuolo, che ha partecipato all’evento in doppia veste. (Gaeta.it)

Cancro al seno - la docuserie 'Distances' alla Festa del cinema di Roma - (Adnkronos Salute) - E' stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma la serie 'Distances. La vita va avanti, più lontano', parte della campagna 'E' tempo di vita' nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti con cancro al seno per migliorare il . Roma, 22 ott. (Ilgiornaleditalia.it)

Cancro al seno - la docuserie ‘Distances’ alla Festa del cinema di Roma - La vita va avanti, più lontano', parte della campagna 'E' tempo di vita' nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti con cancro al seno per migliorare il loro benessere complessivo. La docuserie Novartis, realizzata in collaborazione […] The post Cancro al seno, la docuserie ‘Distances’ alla Festa del cinema di Roma appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)