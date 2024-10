Cancro al seno, la docuserie 'Distances' alla Festa del cinema di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - E' stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma la serie 'Distances. La vita va avanti, più lontano', parte della campagna 'E' tempo di vita' nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti con Cancro al seno per migliorare il Ilgiornaleditalia.it - Cancro al seno, la docuserie 'Distances' alla Festa del cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott. (Adnkronos Salute) - E' stata presentata in anteprimadeldila serie '. La vita va avanti, più lontano', parte della campagna 'E' tempo di vita' nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti conalper migliorare il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cancro al seno - la docuserie ‘Distances’ alla Festa del cinema di Roma - . (Adnkronos) – E' stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma la serie 'Distances. La docuserie Novartis, realizzata in collaborazione […] The post Cancro al seno, la docuserie ‘Distances’ alla Festa del cinema di Roma appeared first on L'Identità. La vita va avanti, più lontano', parte della campagna 'E' tempo di vita' nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico ... (Lidentita.it)

Cancro al seno - la docuserie ‘Distances’ alla Festa del cinema di Roma - La docuserie Novartis, realizzata in collaborazione […]. (Adnkronos) – E' stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma la serie 'Distances. La vita va avanti, più lontano', parte della campagna 'E' tempo di vita' nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti con cancro al seno per migliorare il loro benessere complessivo. (Periodicodaily.com)

Longlegs stasera anteprima e il red carpet alla Festa del cinema di Roma - In Italia arriva al cinema a partire dal 31 ottobre distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film. Asia Argento, Brando e Christian De Sica, Francesco Gheghi, Lillo, Eros Puglielli, Roberto Recchioni, Paolo Strippoli, Federico Zampaglione sono solo alcuni degli ospiti amanti del genere che stasera sfileranno sul red carpet insieme a cosplayer e ai fan accorsi da tutta Italia. (Cinefilos.it)