Borrelli (Avs): “Nuovi baby capi di camorra sono figure inquietanti” (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Quando noi andammo a Pianura a denunciare il proliferare di baby gang senza scrupoli capaci di uccidere senza alcun timore ci dissero che esageravamo. Purtroppo avevamo ragione. Uno dei capi che oggi è stato accusato anche di un nuovo efferato omicidio è un giovanissimo mostro senza cuore e uno spietato criminale in tenera età”. Lo afferma il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, commentando il caso del minorenne che ha ucciso lo scorso agosto un giovane e poi ne ha bruciato il corpo. “Un vero pericolo sociale – conclude – perché capace di fare qualsiasi cosa senza alcun rimorso o esitazione. I Nuovi baby capi clan sono tra le figure più inquietanti della nuova camorra”. L'articolo Borrelli (Avs): “Nuovi baby capi di camorra sono figure inquietanti” proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Borrelli (Avs): “Nuovi baby capi di camorra sono figure inquietanti” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Quando noi andammo a Pianura a denunciare il proliferare digang senza scrupoli capaci di uccidere senza alcun timore ci dissero che esageravamo. Purtroppo avevamo ragione. Uno deiche oggi è stato accusato anche di un nuovo efferato omicidio è un giovanissimo mostro senza cuore e uno spietato criminale in tenera età”. Lo afferma il deputato di Avs, Francesco Emilio, commentando il caso del minorenne che ha ucciso lo scorso agosto un giovane e poi ne ha bruciato il corpo. “Un vero pericolo sociale – conclude – perché capace di fare qualsiasi cosa senza alcun rimorso o esitazione. Iclantra lepiùdella nuova”. L'articolo(Avs): “di” proviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano criminale - il rapinatore ucciso e i baby nazisti : l’epidemia di violenza nella capitale del business - Rispetto a 14 anni fa siamo quasi 13mila in meno, 9mila rispetto alle attuali previsioni. Escalation di violenza a Milano, il Sap: “Contrasto e presenza capillare” “Stiamo pagando ancora le conseguenze della spending review e dei tagli alla sicurezza. . La posizione del presunto omicida è al vaglio degli inquirenti. (Notizie.com)

'Baby Gang' - 'Lupen' - 'Rocco Barocco' : quando i capi piazza diventano 2.0 - Le piazze di spaccio a Roma sono aumentate. Non ci sono solamente, per così dire, quelle classiche, ma anche quelle virtuali. Come avevamo già raccontato in questo articolo della sezione Dossier, d'altronde, il mercato - florido - dello "sballo" è in continuo aggiornamento. E se è vero che la... (Romatoday.it)

FOTO – Il baby Putsen con la maglia dell’Inter : «Nuovo capitolo» - Si tratta di un attaccante classe 2008, che la società ha preso dagli svedesi del Jönköpings Södra Idrottsförening. Ma il club nerazzurro ha acquistato anche altri giovani di età anagrafica ancora più verde, tra questi Dino Putsen. NUOVA AVVENTURA – L’Inter, nell’ultima sessione di calciomercato estivo, ha lavorato tanto con i giovani comprando per la Primavera Topalovic, Thiago Romano e Alex ... (Inter-news.it)