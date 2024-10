Blinken è di nuovo in Israele, ma le possibilità di immediati progressi diplomatici stanno a zero (Di martedì 22 ottobre 2024) Il segretario di stato americano Antony Blinken è arrivato in Israele per un nuovo round di incontri. L'obiettivo, molto complesso, è di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano a Hamas. Ci potrebbe anche essere una trattativa sul corpo del leader di Hamas Yahya Sinwar - ucciso mercoledì scorso e portato in Israele - che Hamas avrebbe interesse a seppellire in Palestina. Quello che inizia oggi - e che durerà fino al 25 ottobre - è l’undicesimo viaggio di Blinken in Medio oriente da quando è iniziata la guerra, il 7 ottobre dell'anno scorso: oggi il segretario di stato incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog e poi si sposterà in Giordania e in Qatar, gli altri principali paesi coinvolti come intermediari nelle trattative. Ilfoglio.it - Blinken è di nuovo in Israele, ma le possibilità di immediati progressi diplomatici stanno a zero Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il segretario di stato americano Antonyè arrivato inper unround di incontri. L'obiettivo, molto complesso, è di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano a Hamas. Ci potrebbe anche essere una trattativa sul corpo del leader di Hamas Yahya Sinwar - ucciso mercoledì scorso e portato in- che Hamas avrebbe interesse a seppellire in Palestina. Quello che inizia oggi - e che durerà fino al 25 ottobre - è l’undicesimo viaggio diin Medio oriente da quando è iniziata la guerra, il 7 ottobre dell'anno scorso: oggi il segretario di stato incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog e poi si sposterà in Giordania e in Qatar, gli altri principali paesi coinvolti come intermediari nelle trattative.

