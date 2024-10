Blade: Disney rimuove il film con Mahershala Ali dalle uscite del 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Tra le uscite dei film Disney previste nel 2025 è stato rimosso Blade, il reboot con protagonista Mahershala Ali. Il reboot di Blade prodotto dai Marvel Studios è stato rimosso dalle uscite nelle sale previste dalla Disney. Il film con star Mahershala Ali avrebbe dovuto debuttare il 7 novembre 2025, ma lo studio ha sostituito il titolo con Predator: Badlands, prodotto da 20th Century Studios. I continui ritardi alla produzione di Blade I fan sono in attesa di aggiornamenti importanti sul nuovo film di Blade dal 2019, anno in cui era stato annunciato il progetto al San Diego Comic-Con. Lo sviluppo è stato più volte ostacolato e posticipato e il progetto ha dovuto fare i conti con l'uscita di Movieplayer.it - Blade: Disney rimuove il film con Mahershala Ali dalle uscite del 2025 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tra ledeipreviste nelè stato rimosso, il reboot con protagonistaAli. Il reboot diprodotto dai Marvel Studios è stato rimossonelle sale previste dalla. Ilcon starAli avrebbe dovuto debuttare il 7 novembre, ma lo studio ha sostituito il titolo con Predator: Badlands, prodotto da 20th Century Studios. I continui ritardi alla produzione diI fan sono in attesa di aggiornamenti importanti sul nuovodidal 2019, anno in cui era stato annunciato il progetto al San Diego Comic-Con. Lo sviluppo è stato più volte ostacolato e posticipato e il progetto ha dovuto fare i conti con l'uscita di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Blade’ Pulled from Disney’s 2025 Schedule - Marvel’s “Blade” has been delayed yet again. Disney has removed the superhero-vampire movie starring Mahershala Ali from its 2025 release slate entirely. (yahoo.com)

‘Blade’ Removed From Disney Release Slate, Replaced With ‘Predator: Badlands’ in 2025 - The Marvel film has suffered repeated delays from the pandemic, strikes and script rewrites The post ‘Blade’ Removed From Disney Release Slate, Replaced With ‘Predator: Badlands’ in 2025 appeared ... (yahoo.com)

Marvel Studios Dates Three Movies for 2028 - Disney removes Marvel's Blade reboot from its release calendar and dates three untitled Marvel movies for 2028. (comicbook.com)