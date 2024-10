Berthe Morisot, la pittrice della luce: l'incontro a Il Cielo Capovolto (Di martedì 22 ottobre 2024) Ricordando i 150 anni dalla nascita dell’impressionismo vogliamo ricordare l’opera dell’unica donna tra i fondatori del movimento, Berthe Morisot, grande interprete della nouvelle peinture, moglie di Eugène Manet (fratello di Édouard). L'incontro è a cura della pittrice Silvana Gatti. In apertura Torinotoday.it - Berthe Morisot, la pittrice della luce: l'incontro a Il Cielo Capovolto Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ricordando i 150 anni dalla nascita dell’impressionismo vogliamo ricordare l’opera dell’unica donna tra i fondatori del movimento,, grande interpretenouvelle peinture, moglie di Eugène Manet (fratello di Édouard). L'è a curaSilvana Gatti. In apertura

Berthe Morisot : l’opera della pittrice impressionista in mostra a Genova e Torino - Berthe Morisot. Insieme a Monet, Pissarro, Sisley, Degas e Renoir, partecipò a sette delle otto mostre impressioniste che si tennero dal 1874 al 1886, diventando un’interprete significativa del gruppo e facendo della propria casa un vero e proprio cenacolo di artisti e letterati (come Stéphane Mallarmé e Émile Zola). (Puntomagazine.it)

Mostre Berthe Morisot : le esposizioni di Torino e Genova - Una maniera di cogliere, per via ancor più diretta, la portata innovatrice di Berthe Morisot. L’evento si propone nella veste di affascinante percorso tematico, indirizzato a mettere in luce l’evoluzione stilistica della Morisot nel corso della propria carriera. In lei si trova l’attenzione per i dettagli emotivi, oltre alla capacità di catturare l’inafferrabile flusso del tempo mediante le ... (Lifeandpeople.it)

Mostre Berthe Morisot : le esposizioni di Torino e Genova - Un apporto di forte audacia, specie se si considera un contesto dominato in netta prevalenza da uomini. Un’analisi immersiva e stratificata dell’artista, L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 23 febbraio del prossimo anno, e con la medesima si invitano tutti i cultori d’arte a cogliere la bellezza e la portata innovativa del lavoro di un’artista a dir poco straordinaria. (Lifeandpeople.it)