Quifinanza.it - Bce, per Lagarde l’inflazione giù al 2% prima del previsto, taglio dei tassi già a dicembre?

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La presidente della Banca centrale europea, Bce, Christineha diffuso ottimismo per il futuro delnell’eurozona dichiarando che l’obiettivo dichiarato di riportarla al 2% potrebbe essere centratodel. Il piano illustrato potrebbe avvalorare l’ipotesi che la Bce provveda aldeidi interesse già nella riunione di2024. A spingere la numero uno dell’Istituto centrale europeo verso questa direzione sono i dati che la stessa non ha fatto fatica a definire come “rassicuranti”. Pur dovendo mantenere cautela, l’eurozona si avvierebbe dunque verso la vittoria sul