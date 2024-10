Sport.quotidiano.net - “Basta accordi con i sauditi”. L’accusa di 106 calciatrici (molte le italiane)

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Una poderosa azione di contropiede, un’avanzata compatta per i diritti delle donne: contestando a viso aperto la Fifa per i suoi rapporti con l’Arabia Saudita. Centosei giocatrici da ventiquattro Paesi, in una lettera aperta inviata alla federazione internazionale del calcio, puntano il dito contro la partnership siglata sei mesi fa dalla massima istituzione del pallone e Aramco, compagnia petrolifera nazionale saudita. Un accordo che le atlete bocciano su tutta la linea, chiedendo al presidente della Fifa, Gianni Infantino, di annullarlo. Per le firmatarie, si legge nella missiva, “le autorità saudite hanno speso migliaia di milioni in patrocini sportivi per tentare di sviare l’attenzione dalla brutale reputazione del regime in materia di diritti umani, ma il trattamento delle donne parla da solo”. In una parola, ‘sportwashing’.