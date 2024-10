Abruzzo24ore.tv - Bambina disabile senza scuola: chi ha davvero la responsabilità della sua assistenza?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Teramo - Il caso di Silvia, affetta da una rara encefalopatia, riporta alla luce le lacune del sistema sanitario e scolastico italiano. Il caso di Silvia, unaaffetta da una rara forma di encefalopatia epilettica, sta scuotendo l’opinione pubblica e ha portato all’attenzione le sfide quotidiane che affrontano le famiglie di bambini con disabilità gravissime. A Martinsicuro, in provincia di Teramo, Silvia rischia di non poter frequentare laperché la legge italiana non prevede una figura sanitaria specializzata per supportarla in aula. Secondo Maurizio Di Giosia, direttore generaleAsl di Teramo, la situazione sarebbe stata ampiamente risolta. In un’intervista a Tgcom24, Di Giosia ha affermato che la Asl ha garantito un infermiere per accompagnare Silvia a, andando "oltre le sue competenze" pur di assicurare la continuità scolastica