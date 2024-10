Astronomia, dalla cometa del secolo alla via Lattea: il cielo di Livorno continua a regalare spettacolo. FOTO (Di martedì 22 ottobre 2024) È tornata a farsi vedere in tutto il suo splendore. La cometa del secolo è stata avvistata nuovamente nel cielo di Livorno come testimoniano gli scatti realizzati da Sergio Fattorini e Daniele Dini alla Terrazza Mascagni nella serata del 20 ottobre. Quest'ultimo è arridirtuta riuscito a Livornotoday.it - Astronomia, dalla cometa del secolo alla via Lattea: il cielo di Livorno continua a regalare spettacolo. FOTO Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È tornata a farsi vedere in tutto il suo splendore. Ladelè stata avvistata nuovamente neldicome testimoniano gli scatti realizzati da Sergio Fattorini e Daniele DiniTerrazza Mascagni nella serata del 20 ottobre. Quest'ultimo è arridirtuta riuscito a

